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Окна двухэтажного здания, которое принадлежит администрации, завесили флагами России и Тюменской области
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Окна двухэтажного здания, которое принадлежит администрации, завесили флагами России и Тюменской области 

72.ru 44 минуты назад
Фото: 72.ru
Несколько окон на первом этаже двухэтажного здания №37 на Орловской в Тюмени завесили государственными флагами Тюменской области и России. Фотодоказательства этого в редакцию 72.ru прислал читатель. На днях по этому сообщению прокуроры выехали на место. Оказалось, что здание в центре находится в муниципальной собственности Тюмени. С июня 2017 года это помещение было передано в управление гимназии №1. Но, объясняют прокуроры, каким образом здание использует гимназия уже не первый месяц — неизвестно. Сейчас этот факт узнают представители надзорного ведомства. Также прокуроры проводят проверку по факту использования флагов не по назначению, а полицейские выясняют, кто мог завесить окна триколором.
Что рассказывают в прокуратуре
— Установлено, что окна первого этажа помещения действительно были завешаны Государственным флагом Российской Федерации и флагом Тюменской области. После визита правоохранителей флаги были сняты правообладателем здания. Для установления лица, совершившего указанные правонарушения, копии материалов проверки направлены с контролем в отдел полиции №8. По факту допущенных нарушений было внесено представление об устранении нарушений закона на имя руководителя гимназии №1, — рассказали 72.ru в прокуратуре Калининского округа Тюмени.
Связаться с администрацией гимназии №1 оперативно не удалось. Трубку телефона в учебном учреждении никто не поднимал на протяжении нескольких часов.
Что грозит за использование флагов не по назначению
По статье 1.18 Кодекса Тюменской области об административной ответственности за надругательство над флагом Тюменской области гражданам грозит штраф от полутора тысяч до 2, 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Кроме этого, нарушение порядка официального использования Государственного флага Российской Федерации влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Редакция 72.ru следит за развитием ситуации.
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