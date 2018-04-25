В Орле в «Дне призывника» примут участие 500 школьников

Социально-патриотическая акция пройдёт в областном центре 26 апреля, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

В «Дне призывника» примут участие более 500 учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций области. В программу акции вошли: выставка стрелкового оружия, работа интерактивных площадок, консультации граждан по вопросам призыва и службы в армии. Завершится мероприятие праздничным концертом.

«День призывника» пройдёт на базе Орловского городского центра культуры на улице Комсомольской, дом 261а. Начало в 14.00. Стоит отметить, что в этот же день, 26 апреля, в Орле пройдут торжественные проводы призывников на военную службу.

Напомним, организатором акции «День призывника» выступает правительство Орловской области совместно с военным комиссариатом региона, общественными организациями и военно-патриотическими клубами региона.