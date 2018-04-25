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Гройсман посоветовал руководству Укрзализныци поездить ночными поездами
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Гройсман посоветовал руководству Укрзализныци поездить ночными поездами 

РЖД-Партнер 49 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Если железная дорога не будет способна обеспечить логистику, это будет тромбом для экономики. Надо обеспечить транзит, перевозки товаров. Мы сняли проблему распределения вагонов. Теперь надо решать проблему тяги,
— сказал Гройсман.
Кроме этого, премьер-министр поручил руководству ПАО «Укрзализныця» в еженедельном режиме отчитываться о ситуации с обеспечением транзита грузов и внутренними перевозками с целью оперативного решения любых проблем на железнодорожном транспорте.
Гройсман также посоветовал менеджменту компании ощутить на себе услуги «Укрзализныци» и поездить ночными поездами.
"Для улучшения услуг будет полезно, если менеджмент «Укрзализныци» будет раз в месяц ездить пассажирскими поездами и анализировать качество услуг. Особенно это касается ночных поездов", — отметил глава правительства.
Он также попросил руководство предприятия проявить элементарное уважение к пассажирам и выдавать им нормальное белье и убирать в вагонах.
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