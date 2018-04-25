Гройсман посоветовал руководству Укрзализныци поездить ночными поездами 

Если железная дорога не будет способна обеспечить логистику, это будет тромбом для экономики. Надо обеспечить транзит, перевозки товаров. Мы сняли проблему распределения вагонов. Теперь надо решать проблему тяги,
— сказал Гройсман.
Кроме этого, премьер-министр поручил руководству ПАО «Укрзализныця» в еженедельном режиме отчитываться о ситуации с обеспечением транзита грузов и внутренними перевозками с целью оперативного решения любых проблем на железнодорожном транспорте.
Гройсман также посоветовал менеджменту компании ощутить на себе услуги «Укрзализныци» и поездить ночными поездами.
"Для улучшения услуг будет полезно, если менеджмент «Укрзализныци» будет раз в месяц ездить пассажирскими поездами и анализировать качество услуг. Особенно это касается ночных поездов", — отметил глава правительства.
Он также попросил руководство предприятия проявить элементарное уважение к пассажирам и выдавать им нормальное белье и убирать в вагонах.