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В минздрав Башкирии нагрянули силовики
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В минздрав Башкирии нагрянули силовики 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В министерстве здравоохранения Республики Башкортостан и РКБ имени Куватова проходят оперативные мероприятия. Об этом сообщает портал gorobzor.ru со ссылкой на источник. Поводом к послужило подозрение правоохранителей о том, что руководство минздрава занимается лоббированием интересов фармакологических компаний при закупке препаратов для больных онкологическими и орфанными (редкими) заболеваниями.
Получить оперативный комментарий от пресс-службы минздрава к моменту написания материала «ФедералПресс» не удалось.
Напомним, проблемы, которые могут возникнуть с получением препаратов для людей больных редкими заболеваниями, сейчас широко обсуждаются. Дело в том, что 13 апреля в Госдуму был внесен законопроект Володина об ответных мерах России на санкции США. В частности, под ограничения могут попасть алкогольная и табачная продукция, а также лекарства. Американские санкции были направлены против 24 российских бизнесменов и чиновников.
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