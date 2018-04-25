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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит на открытии Парка Победы в Пятигорске
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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит на открытии Парка Победы в Пятигорске 

«Это Кавказ» 48 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Пятигорске 6 мая завершают первую очередь масштабной реконструкции Парка Победы. На церемонии открытия обновленного парка выступит ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
«Вся территория, а это порядка 12 гектаров, преобразилась. Лес расчищен, проведено скальпирование и кронирование деревьев, убран сухостой. Центральная аллея полностью соответствует главной концепции парка. В классическом стиле выполнено ограждение набережной, завершается восстановление старого каскадного фонтана — в районе дамбы. Гармонично дополнять пространство будет площадка для проведения городских мероприятий вместимостью до 10 тысяч человек», — рассказал главный архитектор Пятигорска Никита Шолтышев. Его слова передаются на сайте мэрии.
Сейчас в парке цветной плиткой выложена центральная аллея, установлена стела Победы в красном мраморе, готовится к запуску фонтан с чашей диаметром 16 метров, установлены 13 тумб с капсулами с землей, посвященных советским городам-героям.
Также в парке установили около сотни уличных светильников, 72 скамьи и столько же урн для мусора. В стороне от Аллеи Победы и мемориала установлена детская игровая площадка и расчищено место для роллердрома.
6 мая запланировано официальное открытие парка. Там развернется полевая кухня, будет работать ретро-танцплощадка «Рио-Рита», выступят «фронтовые агитбригады», а также пройдут показательные выступления спецтехники и спасателей МЧС на озере, а затем состоится концерт с участием ансамбля песни и пляски Черноморского флота.
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