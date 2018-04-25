Зюганов обвинил Жириновского в антисемитизме и русофобии 

Политический деятель, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский 25 апреля празднует день рождения. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН не пожелал поздравлять своего оппонента с 72-летием и объяснил, почему.
«Другие пусть поздравляют. Я уважаю тех людей, которые любят страну, не занимаются антисемитизмом, русофобией и демагогией, так что, наверное, другие поздравят», — заявил Зюганов.
В свою очередь, Владимир Жириновский регулярно поздравляет Геннадия Зюганова с днем рождения и положительно отзывается о его человеческих качествах.