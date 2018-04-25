Зюганов обвинил Жириновского в антисемитизме и русофобии

«Другие пусть поздравляют. Я уважаю тех людей, которые любят страну, не занимаются антисемитизмом, русофобией и демагогией, так что, наверное, другие поздравят», — заявил Зюганов.

В свою очередь, Владимир Жириновский регулярно поздравляет Геннадия Зюганова с днем рождения и положительно отзывается о его человеческих качествах.