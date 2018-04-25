Папа Франциск надеется на успех межкорейского саммита в Пханмунджоме

"Эта встреча является подходящим случаем для того, чтобы начать прозрачный диалог и конкретный путь примирения и вновь обретенного братства с тем, чтобы обеспечить мир на Корейском полуострове и во всем мире", — заявил понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

Франциск заверил, что лично будет молиться за скорейшее примирение, которого, по его словам, «страстно желает корейский народ».

"Святой престол поддерживает и поощряет любые полезные и искренние инициативы для построения лучшего будущего под знаком встречи и дружбы между народами", — сказал он.

Обращаясь к политическим руководителям, несущим непосредственную ответственность за успех саммита, папа Римский призвал их проявить «мужество надежды» и с доверием идти по начатому пути.