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Папа Франциск надеется на успех межкорейского саммита в Пханмунджоме
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Папа Франциск надеется на успех межкорейского саммита в Пханмунджоме 

РИА Новости 47 минут назад
ВАТИКАН, 25 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что межкорейский саммит, который состоится в пятницу в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, положит начало конкретному продвижению по пути примирения между Республикой Корея и КНДР.
"Эта встреча является подходящим случаем для того, чтобы начать прозрачный диалог и конкретный путь примирения и вновь обретенного братства с тем, чтобы обеспечить мир на Корейском полуострове и во всем мире", — заявил понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.
Франциск заверил, что лично будет молиться за скорейшее примирение, которого, по его словам, «страстно желает корейский народ».
"Святой престол поддерживает и поощряет любые полезные и искренние инициативы для построения лучшего будущего под знаком встречи и дружбы между народами", — сказал он.
Обращаясь к политическим руководителям, несущим непосредственную ответственность за успех саммита, папа Римский призвал их проявить «мужество надежды» и с доверием идти по начатому пути.
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