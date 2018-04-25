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Во Владимирской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним
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Во Владимирской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли в среду закон о запрете на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина — так называемых вейпов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Заксобрания региона.
Кроме того, депутаты приняли закон об административной ответственности за продажу электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей несовершеннолетним.
"Проекты соответствующих законов разрабатывались по предложению членов Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области и был внесен на рассмотрение фракцией «Единая Россия». Цель этой инициативы — устранить правовой пробел, ведь в то время как продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом, на торговлю электронными системами доставки никотина никаких ограничений не налагается. При этом вред от них не меньше, а, по некоторым оценкам, даже больше, чем от традиционных сигарет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инициатива Молодежной думы еще на этапе обсуждения получила широкую поддержку депутатов.
"Мы знаем примеры, когда ребята, которые курили вэйпы по нескольку месяцев, теряли сознание на уроках. В Татарстане и Санкт-Петербурге были даже смертельные исходы. За рубежом зафиксированы факты быстротекущих онкологических заболеваний после курения вэйпов. В Германии погиб ребенок, у которого вэйп просто взорвался. Поэтому мы единодушно поддержали инициативу Молодежной думы по запрету продажи вэйпов несовершеннолетним", — цитирует пресс-служба Заксобрания региона его председателя Владимира Киселёва.
За нарушение закона о продаже продажу электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей несовершеннолетним предусматривается административная ответственность: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч — для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для юридических.
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