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В Оренбурге открыли памятную доску деятелю науки Якову Коцу
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В Оренбурге открыли памятную доску деятелю науки Якову Коцу 

ProOren 53 минуты назад
Накануне в областном центре увековечили память знаменитому оренбургскому врачу Якову Коцу. Мемориал установлен на здании терапевтического корпуса Оренбургской областной клинической больницы №2 на Невельской.
Яков Коц был выпускником оренбургского мединститута, позже работал врачом в Ташлинской районной больнице и вскоре стал заведующим кафедры ОрГМА. Он является автором более 300 научных работ и шести изобретений, соавтором учебника по медицине и нескольких монографий.
Председатель горсовета Ольга Березнева отметила, что это особый день для всех горожан. Вдова Якова Иосифовича, в свою очередь, поблагодарила всех, кто хранит память о ее муже.
«Это событие очень значимое и волнительное для всей нашей семьи! С Яковом Иосифовичем мы прожили почти 50 лет. Вся его жизнь была в науке, в труде, генерировал идеи, у него было много учеников», — вспоминает Софья Ефимовна.
Почетное право открыть мемориальную доску, предоставили выпускникам Оренбургского медицинского университета.
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