Волгоградские депутаты приняли решение внести в Госдуму законопроект о переводе часов 

ВОЛГОГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы Волгоградской области в среду проголосовали за внесение в Госдуму законопроекта о смене часового пояса в регионе по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед по отношению к московскому времени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного парламента.
Жители Волгоградской области 18 марта на областном референдуме проголосовали за переход в другой часовой пояс: 58,82% избирателей высказались за перевод стрелок на час вперед, 40,16% — за сохранение в области московского времени.
"Волгоградская областная дума приняла постановление, инициирующее внесение изменений в федеральный закон «Об исчислении времени». Коррективы предусматривают переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью. Если данный законопроект будет принят Госдумой, поддержан Советом Федерации и подписан президентом России, то переход с московского на местное время состоится 28 октября 2018 года", — уточнили в пресс-службе
Идею перевода стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении референдума, по какому времени жить в регионе.
Сторонники перевода времени объясняют свою позицию тем, что темное время суток наступает в области очень рано — летом примерно в 20:00 мск, а зимой — в 16:30 мск. Также они ставят в пример соседнюю Астраханскую область, в которой стрелки часов с московского времени на час вперед перевели в 2016 году. В том же году увеличили разницу с московским временем в Забайкальском крае, Новосибирской, Сахалинской, Саратовской и Ульяновской областях.