Волгоградские депутаты приняли решение внести в Госдуму законопроект о переводе часов

ВОЛГОГРАД , 25 апреля. / ТАСС /. Депутаты думы Волгоградской области в среду проголосовали за внесение в Госдуму законопроекта о смене часового пояса в регионе по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед по отношению к московскому времени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного парламента.

Жители Волгоградской области 18 марта на областном референдуме проголосовали за переход в другой часовой пояс: 58,82% избирателей высказались за перевод стрелок на час вперед, 40,16% — за сохранение в области московского времени.

"Волгоградская областная дума приняла постановление, инициирующее внесение изменений в федеральный закон «Об исчислении времени». Коррективы предусматривают переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью. Если данный законопроект будет принят Госдумой, поддержан Советом Федерации и подписан президентом России, то переход с московского на местное время состоится 28 октября 2018 года", — уточнили в пресс-службе

Идею перевода стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении референдума, по какому времени жить в регионе.