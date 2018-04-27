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В Госдуму внесли проект о смене часового пояса в Волгоградской области
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В Госдуму внесли проект о смене часового пояса в Волгоградской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Областная Дума внесла в Госдуму РФ законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области, соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
Одновременно с выборами президента РФ 18 марта в регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Явка на референдуме составила 66,38%. «Да» переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей.
"На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Волгоградская областная Дума вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „Об исчислении времени“, — говорится в документе.
Данным постановлением официальным представителем Волгоградской областной Думы при рассмотрении указанного законопроекта назначен ее председатель Николай Семисотов.
Сторонники перевода времени в Волгоградской области в основном жаловались на потерянный „световой час“: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. По словам специалиста по проблемам сна, заведующего отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгения Вербицкого, адаптационный период у жителей Волгоградской области после смены часового пояса не превысит одного месяца.
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