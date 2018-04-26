В Госдуму направили законопроект о смене времени в Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр — РИА Новости . Принятый Волгоградской областной думой 25 апреля законопроект о смене часового пояса в регионе, за который высказались почти 59% проголосовавших на референдуме о переводе часов, направлен в Государственную думу , сообщила РИА Новости представитель парламента региона. Одновременно с выборами президента РФ 18 марта в регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Явка на референдуме составила 66,38%. «Да» переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей. "Законопроект уже направлен от нас в Государственную думу", — пояснила собеседник агентства. По информации пресс-службы областной думы, в среднем срок прохождения документов в Госдуме по вопросу исчисления времени (от даты внесения до вступления в силу федерального закона) составляет около полугода. После положительного решения Государственной думы законопроект должен получить поддержку Совета Федерации , а затем будет направлен для подписи президенту РФ. Согласно тексту приложения к законопроекту, предполагается, что изменения в федеральный закон «Об исчислении времени» вступят в силу 28 октября 2018 года. Сторонники перевода времени в Волгоградской области в основном жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. По словам специалиста по проблемам сна, заведующего отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгения Вербицкого, адаптационный период у жителей Волгоградской области после смены часового пояса не превысит одного месяца.