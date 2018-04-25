Около 300 тысяч жителей Самарской области примут участие в праздничных мероприятиях 1 и 9 Мая

Около 300 тысяч жителей Самарской области присоединятся к мероприятиям, приуроченным к Празднику Весны и Труда и Дню Победы. Такая цифра прозвучала сегодня на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве.

1 Мая пройдут 28 различных акций, в которых ожидается участие порядка 60 тысяч граждан. Обеспечивать их безопасность будут свыше 1,5 тысяч сотрудников силовых ведомств и частных охранных предприятий, а также добровольцев и казаков. На мероприятиях 8 и 9 Мая за охраной порядка будут следить уже 4 тысячи 700 человек, а количество празднующих может достигнуть 250 тысяч. В День Победы на контрольно-пропускных пунктах площади Куйбышева будут работать 75 рамочных металлодетекторов. Правоохранители призывают граждан приходить заблаговременно — к 8:00, чтобы избежать очередей. К этому же времени ждут участников акции «Бессмертный полк». Сбор состоится на пересечении Некрасовской и Молодогвардейской. Там для самарцев проведут инструктаж, организуют построение.

Во время мероприятий будет проводиться оцепление площади Куйбышева и маршрутов, по которым пройдут колонны участников и парадные расчеты. «Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил: „Перед началом мероприятия будут проведены инженерно-технические проверки места и прилегающей территории с использованием технических средств и служебных собак на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. На период проведения мероприятий организуется работа специальных групп по выявлению и задержанию зачинщиков и подстрекателей к противоправным действиям“.