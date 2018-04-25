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Около 300 тысяч жителей Самарской области примут участие в праздничных мероприятиях 1 и 9 Мая
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Около 300 тысяч жителей Самарской области примут участие в праздничных мероприятиях 1 и 9 Мая 

ТРК Губерния 55 минут назад
Около 300 тысяч жителей Самарской области присоединятся к мероприятиям, приуроченным к Празднику Весны и Труда и Дню Победы. Такая цифра прозвучала сегодня на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве.
1 Мая пройдут 28 различных акций, в которых ожидается участие порядка 60 тысяч граждан. Обеспечивать их безопасность будут свыше 1,5 тысяч сотрудников силовых ведомств и частных охранных предприятий, а также добровольцев и казаков. На мероприятиях 8 и 9 Мая за охраной порядка будут следить уже 4 тысячи 700 человек, а количество празднующих может достигнуть 250 тысяч. В День Победы на контрольно-пропускных пунктах площади Куйбышева будут работать 75 рамочных металлодетекторов. Правоохранители призывают граждан приходить заблаговременно — к 8:00, чтобы избежать очередей. К этому же времени ждут участников акции «Бессмертный полк». Сбор состоится на пересечении Некрасовской и Молодогвардейской. Там для самарцев проведут инструктаж, организуют построение.
Во время мероприятий будет проводиться оцепление площади Куйбышева и маршрутов, по которым пройдут колонны участников и парадные расчеты. «Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил: „Перед началом мероприятия будут проведены инженерно-технические проверки места и прилегающей территории с использованием технических средств и служебных собак на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. На период проведения мероприятий организуется работа специальных групп по выявлению и задержанию зачинщиков и подстрекателей к противоправным действиям“.
»Основная задача правоохранителей, а также руководителей органов исполнительной власти — принять беспрецедентные меры безопасности, сделать от нас все зависящее, чтобы никто и ничто не могло омрачить весенние праздники", — заявил начальник УФСБ России по Самарской области Владимир Татауров.
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