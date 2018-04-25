Паводковая обстановка в Самарской области на 24 апреля

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, на 24 апреля в Самарской области остаются подтопленными 30 приусадебных участков, 38 дачных домов и 94 дачных участка в двух населенных пунктах, три низководных моста в одном муниципальном районе. Подтопленных жилых домов, участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.

Гидрологическая обстановка на реке Волге: у Самары — забереги наносные, у Сызрани — чисто, село Зольное — чисто, у Тольятти — ледоход. Малые реки области вскрылись ото льда. На Саратовском водохранилище продолжается небольшой рост уровня воды. Сохраняется превышение значений на реке Большой Черемшан на 15 см, на остальных реках значения неблагоприятных явлений не превышены. На остальных реках области отмечается понижение уровней воды.

Гидрологическая обстановка Куйбышевского и Саратовского водохранилищ: фактический объем попуска Жигулевской ГЭС за прошедшие сутки составил 26780 м3/с. Текущий уровень воды реки Волги у Тольятти составляет 51,27 мБс, у села Зольное –33,95 мБс, у Самары — 32,33 мБс, у Сызрани — 29,36 мБс.

На территории области остаются подтопленными три низководных моста в Красноярском районе:

— автомобильный мост через реку Кондурча в н.п. Малиновый Куст;

— автомобильный мост через реку Кондурча в н.п. Кириллинский;

— автомобильный мост через реку Сок в н.п. Лебяжинка.

Движение транспорта через подтопленные мосты приостановлено, сообщение с населенными пунктами осуществляется по объездным путям. Жизнедеятельность населения не нарушена, организована работа оперативных служб.

Остаются подтопленными:

— 30 приусадебных участков в н.п. Нижнее Санчелеево Ставропольского района;

— 10 участков дачного массива СНТ «Вишенка» и 84 участка дачного массива СНТ «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово Тольятти.

Данные участки находятся в зоне сезонного прогнозируемого незначительного подтопления. Информация о возможном подтоплении была доведена до председателей СНТ. Проживающих людей на дачных массивах нет.