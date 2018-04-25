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Суд рассмотрит иск Овсянникова к Алтабаевой в начале мая
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Суд рассмотрит иск Овсянникова к Алтабаевой в начале мая 

РИА Новости Крым 58 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. 7 мая Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит на заседании исковое заявление губернатора города Дмитрия Овсянникова к главе местного парламента Екатерине Алтабаевой. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
"23 апреля 2018 года в Ленинский районный суд Севастополя поступило административное исковое заявление губернатора города к Законодательному собранию Севастополя, председателю Заксобрания Е. Б. Алтабаевой о признании незаконным ее бездействия. Административный иск принят к производству суда", — отметили в пресс-службе.
Ранее представитель губернатора в севастопольском парламенте Михаил Вавилов сообщил, что правительство города подало с иск на главу Заксобрания Екатерину Алтабаеву за отказ созвать внеочередную сессию в конце 2017 года по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, чтобы принять закон о бюджете. По его словам, спикер нарушила 184 федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В свою очередь Алтабаева заявила, что не видит причин для обращения в суд. По ее словам, в декабре были приняты два проекта закона (о внесении изменений в казну-2017 и принятии бюджета на 2018-й и последующие 2019-2020 года). При этом спикер затруднилась ответить на вопрос, почему правительство решило подать на нее в суд.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, рассмотрение в Законодательном собрании Севастополя проекта постановления по итогам отчета губернатора города о результатах работы правительства за 2017 год переросло в обоюдные обвинения в неэффективной работе чиновников и депутатов.
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