Суд рассмотрит иск Овсянникова к Алтабаевой в начале мая

"23 апреля 2018 года в Ленинский районный суд Севастополя поступило административное исковое заявление губернатора города к Законодательному собранию Севастополя, председателю Заксобрания Е. Б. Алтабаевой о признании незаконным ее бездействия. Административный иск принят к производству суда", — отметили в пресс-службе.

Ранее представитель губернатора в севастопольском парламенте Михаил Вавилов сообщил, что правительство города подало с иск на главу Заксобрания Екатерину Алтабаеву за отказ созвать внеочередную сессию в конце 2017 года по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, чтобы принять закон о бюджете. По его словам, спикер нарушила 184 федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В свою очередь Алтабаева заявила, что не видит причин для обращения в суд. По ее словам, в декабре были приняты два проекта закона (о внесении изменений в казну-2017 и принятии бюджета на 2018-й и последующие 2019-2020 года). При этом спикер затруднилась ответить на вопрос, почему правительство решило подать на нее в суд.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, рассмотрение в Законодательном собрании Севастополя проекта постановления по итогам отчета губернатора города о результатах работы правительства за 2017 год переросло в обоюдные обвинения в неэффективной работе чиновников и депутатов.