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АПЭК: Вся инфраструктура Севморпути будет создаваться с оглядкой на Ямал
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АПЭК: Вся инфраструктура Севморпути будет создаваться с оглядкой на Ямал 

ИА Север-Пресс 58 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Тему развития Арктической зоны России и основных вызовов для её освоения сегодня, 25 апреля, обсуждают на круглом столе, который проходит в Москве.
Он собрал экспертов, политиков, региональных чиновников, руководителей промышленных компаний. В рамках круглого стола представлен доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в котором детально затронуты темы региональной политики России в Арктической зоне.
По словам председателя Экспертного клуба «РЕГИОН», генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, освоение Арктики — последовательный и многоэтапный процесс. Он назвал ряд инфраструктурных и технологических задач, от решения которых в ближайшей перспективе зависит дальнейшее продвижение региона.
Во-первых, по его мнению, это соединение материковой и портовой инфраструктуры в единую логистическую систему. «Очаговый» характер хозяйственного освоения Арктики создает необходимость в строительстве большой сети железных и автомобильных дорог. В качестве прорывных проектов Дмитрий Орлов назвал ямальские Северный широтный ход и железную дорогу Бованенково — Сабетта.
Модернизация и расширение ледокольного флота — еще одна точка роста для Арктики.
«Рост грузопотока по Северному морскому пути стремителен: в 2016 году этот показатель составил 7,3 млн тонн и впервые превзошел показатели 1980-х годов. Ожидается, что к 2025 году он может возрасти в 10 раз и достигнуть 80 млн тонн», — заявил Дмитрий Орлов.
Ключевым импульсом развития грузоперевозок по СМП стало освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения проекта «Ямал СПГ» и строительство порта Сабетта. Проект «Северный широтный ход» — это необходимое дополнение, обеспечивающее логистику для развития судоходства в северных морях.
Основной задачей создания Ямало-Ненецкой опорной зоны должно стать освоение перспективных месторождений на Ямальском и Гыданском полуостровах и в шельфовых районах Карского моря. Проекты, реализуемые в ЯНАО, задают направления развития Арктической зоны в целом, так что в дальнейшем вся инфраструктура вдоль Северного морского пути будет создаваться с учетом развития потенциала округа, — считает Дмитрий Орлов.
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