«Найдите мне бабушку». В свердловских архивах потребительский ажиотаж

Отвечая на вопрос о том, какие документы пользуются большей популярностью у уральцев, Александр Капустин рассказал, что на первом месте — генеалогические запросы, на втором — материалы, посвященные истории, на третьем — запросы, связанные с юбилеями городов, районов и предприятий. Кроме того руководитель управления архивами Свердловской области отметил, что у посетителей появилось потребительское отношение к архивам.

«У нас перестало хватать читального зала: люди приходят и хотят заниматься. Но к архивам последнее время сложилось потребительское отношение. Поступает запрос «найдите мне мою бабушку». Помню, что зовут вот так и все. И где я буду искать эту бабу Лизу? И моя ли это работа? Наша задача — дать вам возможность найти вашу бабу Лизу, ищите ее сами. В конце концов это моральный долг человека, искать своих родственников. Если вы хотите, чтобы этим занимались архивы — это платный запрос», — рассказал Александр Капустин.

Он также отметил, что все деньги, поступающие в архивы от оплаты дополнительных услуг поступают в государственный бюджет.