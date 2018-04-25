В Кологрив уже прилетели гуси: им посвятят масштабный праздник

На реку Унжу в Кологривском районе снова прилетели дикие гуси, которые каждый год совершают перелет из Европы в Арктику. В Кологриве же они останавливаются на несколько недель, чтобы поесть и набраться сил в заказнике «Кологривская пойма». Именно поэтому Кологрив можно назвать гусиной столицей России . В мае прошлого года сюда прилетели почти 11 тысяч гусей. Первых пернатых путешественников в этом году запечатлели участники экспедиции «Заповедный пояс: от Белой реки до Белого моря», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Путешествуя по просторам нашего региона, они не смогли проехать мимо этого, казалось бы, обычного явления. Но, тем не менее, это одно из самых знаменитых ежегодных событий в Костромской области , которому даже посвящен праздник — День гуся.

Кстати, в этом году праздник состоится 5 мая, он пройдет в 14 раз в гусиной столице, сообщает департамент культуры Костромской области.

На празднике, который начнется в 11:00, перед гостями выступят певцы и танцоры, на центральной площади пройдут конкурсы и мастер-классы, и даже парад гусей. Будет работать ярмарка и аттракционы.

Вечером состоится ретро-дискотека и ночная акция «Столетний музей» в краеведческом музее имени Ладыженского.