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В Нижнем Новгороде бесплатно напечатают фото для акции «Бессмертный полк»
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В Нижнем Новгороде бесплатно напечатают фото для акции «Бессмертный полк» 

Vgoroden.ru 56 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Как сообщает министерство социальной политики Нижегородской области, жители региона, желающие стать участниками акции «Бессмертный полк», могут обратиться в органы социальной защиты населения (по адресу своей прописки). Там им окажут содействие в печати фотографий ветеранов ВОВ. Для этого при себе нужно иметь паспорт.
Напомним, колонна «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде пройдет от Верхневолжской набережной до Парка Победы.
Напомним, принять участие в шествии «Бессмертного полка» может любой нижегородец. Для этого нужно заранее изготовить штендер с изображением семейного героя.
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