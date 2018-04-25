В Нижнем Новгороде бесплатно напечатают фото для акции «Бессмертный полк»

Как сообщает министерство социальной политики Нижегородской области , жители региона, желающие стать участниками акции «Бессмертный полк», могут обратиться в органы социальной защиты населения (по адресу своей прописки). Там им окажут содействие в печати фотографий ветеранов ВОВ. Для этого при себе нужно иметь паспорт.

Напомним, колонна «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде пройдет от Верхневолжской набережной до Парка Победы.

Напомним, принять участие в шествии «Бессмертного полка» может любой нижегородец. Для этого нужно заранее изготовить штендер с изображением семейного героя.