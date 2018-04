Профессор Катасонов: Как США ведут против Кремля финансовые войны 

Зародышем нынешней финансовой разведки США стало созданное в 1961 году в структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось, которое называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security). В 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 года оно получило своё нынешнее название — Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence — OTFI). Состав управления и набор функций указанного управления на протяжении всех лет непрерывно расширялись. Как следует из самого названия, перед Управлением стоит задача отслеживания финансирования терроризма. Также ведется отслеживание финансирования разработки и распространения ядерного оружия за пределами стран, составляющих «ядерный клуб». Кроме того, по всему миру осуществляется выявление разных преступлений в сфере финансов (нарушение законодательства США и международных конвенций и соглашений, в которых участвуют Соединенные Штаты). Основное внимание уделяется таким преступлениям, как отмывание грязных денег. С этой целью Финансовая разведка США тесно взаимодействует с международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).