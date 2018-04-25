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Трансгендер потратила состояние на внешность куклы и ушла в доминатрикс
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Трансгендер потратила состояние на внешность куклы и ушла в доминатрикс 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Трансгендер из Германии потратила состояние на внешность куклы. Как сообщает издание Daily Mail, она сделала около 20 пластических операций.
Ивана Владислава (Ivana Vladislava) родилась в Берлине и с 11 лет принимала женские гормоны и носила женскую одежду. Сейчас она работает доминатрикс, чтобы зарабатывать на многочисленные процедуры. Всего Владислава перенесла пять пластических операций на носу, восемь липосакций, увеличение груди, а также корректировку формы подбородка, надбровных дуг и лба. В ближайших планах у нее увеличение ягодиц. Она потратила на это около 125 тысяч евро (около 9,4 миллиона рублей).
Владислава объясняет свою страсть к пластическим операциям желанием нравиться мужчинам. «Я хочу выглядеть настолько чистой и женственной, насколько это возможно, а мое прекрасное тело и лицо делают меня счастливой», — признается она.
Также Владислава объяснила, что выбрала пластиковую куклу образцом для подражания, так как она «идеальная и не может сломаться». Она планирует делать операции до тех пор, пока не будет окончательно довольна своей внешностью.
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