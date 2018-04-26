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Детские поликлиники Омской области получат 168 млн на покупку оборудования
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Детские поликлиники Омской области получат 168 млн на покупку оборудования 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне, 25 апреля, региональный кабинет министров утвердил проект постановления о выделении дополнительного финансирования в размере 167,7 млн рублей на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, охраняющих здоровье детского населения. Деньги выделены из федерального бюджета.
«Эти средства предназначены не на ремонт, а конкретно на оснащение нового оборудования, которые детские поликлиники не получали уже давно. По поручению врио губернатора Александра Буркова на эти цели зарезервированы дополнительные средства в размере 60 млн рублей. В программу оснащения войдут все детские поликлиники в городе и в селе, как самостоятельно функционирующие, так и входящие в состав ЦРБ или лечебных учреждений для взрослого населения. Оснащение будет разноплановым, в зависимости от потребности — УЗИ-аппараты, рентгеновское оборудование, эхокардиографы, другие медицинские комплексы», — отметил министр здравоохранения Андрей Стороженко.
Отметим, что поддержку также получат врачи и фельдшеры сельских поликлиник. Врачи получат компенсации в размере 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей. Выплату в 2018 году получат 65 врачей и 49 фельдшеров. Деньги медикам выплатят за счёт поступлений из федерального и регионального бюджетов.
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