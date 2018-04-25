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Нижегородцев накормят солдатской кашей за 210 тысяч рублей
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Нижегородцев накормят солдатской кашей за 210 тысяч рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Работа полевых кухонь будет организована в Нижнем Новгороде во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно из документов на портале госзакупок.
Согласно информации, заказчиком выступает государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области «Центр культуры „Рекорд“. По договору подрядчик должен обеспечить работу трех полевых кухонь в соответствии с нормами Санпина и пожарной безопасности.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 210 тысяч рублей. Закупка производилась у единственного поставщика. Победителем конкурса на оказание услуг по организации походных кухонь выиграл ИП Гребень.
Цена контракта составила 210 тысяч рублей.
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