Ещё
В Подмосковье появилась возможность создания племенного ядра породы коз Мурсиано‑Гранадина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье появилась возможность создания племенного ядра породы коз Мурсиано‑Гранадина 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Биоматериал элитных козлов-производителей молочной породы коз Мурсиано-Гранадина завезли в Подмосковье, теперь в регионе можно будет создать ядро породы этих животных, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, компания ООО «Инновации и технологии в животноводстве» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области впервые в России осуществила успешный инновационный проект в области племенных животных.
«В Подмосковье ввезен биоматериал элитных козлов-производителей молочной породы коз Мурсиано-Гранадина из Испании. Теперь появилась возможность создания племенного ядра породы этих уникальных коз в Московской области и распространения на большей части страны», — сказал Разин.
Он напомнил, что в начале года на территорию Московской области завезена новая молочная порода коз из Испании — Мурсиано-Гранадина. Молоко данной породы очень вкусное, без послевкусия. Значения основных характеристик молока превышают показатели таких распространенных в России пород коз как, Зааненская, Нубийская и Альпийская.
Средний состав молока коз Мурсиано-Гранадина включает в себя 5,5% жира, 3,7% белка, 4,5% лактозы и 14,1% сухого экстракта.
«Наименование данного вида коз происходит от названий испанских провинций: Мурсия и Гранада. На родине эта старейшая из всех пород является достоянием страны. Козы породы Мурсиано-Гранадина относится к среднетяжелому типу животных: взрослый козел достигает в весе 60 килограммов, а коза — до 50 килограммов. В животноводстве данная порода используется для производства молока и различных видов сыров», — уточнил Разин.
Он добавил, что в ближайшее время планируется создание Ассоциации Мурсиано-Гранадины.
РИАМО: последние новости
Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники В Реутове прошел День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «Воскресенские минудобрения» провели открытый урок для старшеклассников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах221
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру316
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста34
Минтруд успокоил россиян92
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение