В Подмосковье появилась возможность создания племенного ядра породы коз Мурсиано‑Гранадина

Биоматериал элитных козлов-производителей молочной породы коз Мурсиано-Гранадина завезли в Подмосковье , теперь в регионе можно будет создать ядро породы этих животных, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По его словам, компания ООО «Инновации и технологии в животноводстве» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области впервые в России осуществила успешный инновационный проект в области племенных животных.

«В Подмосковье ввезен биоматериал элитных козлов-производителей молочной породы коз Мурсиано-Гранадина из Испании . Теперь появилась возможность создания племенного ядра породы этих уникальных коз в Московской области и распространения на большей части страны», — сказал Разин.

Он напомнил, что в начале года на территорию Московской области завезена новая молочная порода коз из Испании — Мурсиано-Гранадина. Молоко данной породы очень вкусное, без послевкусия. Значения основных характеристик молока превышают показатели таких распространенных в России пород коз как, Зааненская, Нубийская и Альпийская.

Средний состав молока коз Мурсиано-Гранадина включает в себя 5,5% жира, 3,7% белка, 4,5% лактозы и 14,1% сухого экстракта.

«Наименование данного вида коз происходит от названий испанских провинций: Мурсия и Гранада. На родине эта старейшая из всех пород является достоянием страны. Козы породы Мурсиано-Гранадина относится к среднетяжелому типу животных: взрослый козел достигает в весе 60 килограммов, а коза — до 50 килограммов. В животноводстве данная порода используется для производства молока и различных видов сыров», — уточнил Разин.

Он добавил, что в ближайшее время планируется создание Ассоциации Мурсиано-Гранадины.