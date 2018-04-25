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В преддверии Дня Победы в Старом Крюково будут раздавать георгиевские ленточки
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В преддверии Дня Победы в Старом Крюково будут раздавать георгиевские ленточки 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Перед входом в торговый центр «Перекресток» в 9 микрорайоне Зеленограда пройдет акция в честь 9 Мая.
Каждый год Зеленоград празднует День Победы с большим размахом: множество мероприятий, приуроченных к празднику, чествующих ветеранов и погибших в Великую Отечественную войну, проходит в округе.
Одним из главных атрибутов Дня Победы являются георгиевские ленточки. В Зеленограде их будут раздавать бесплатно:
4 мая 2018 года в 15.00: у 3-го ТЦ, Яблоневая аллея (корп. 317а).
4 мая 2018 года в 16.00: на площади у корп. 401.
7 мая 2018 года в 15.00: у ТЦ «Перекресток» (корп. 900).
7 мая 2018 года в 16.00: у ТЦ «Ольга», Панфиловский проспект (корп. 1104).
8 мая 2018 года в 11.00: у ТЦ «Столица» (корп. 1446).
9 мая 2018 года в 16.00: на Центральной площади.
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