В преддверии Дня Победы в Старом Крюково будут раздавать георгиевские ленточки

Перед входом в торговый центр «Перекресток» в 9 микрорайоне Зеленограда пройдет акция в честь 9 Мая.

Каждый год Зеленоград празднует День Победы с большим размахом: множество мероприятий, приуроченных к празднику, чествующих ветеранов и погибших в Великую Отечественную войну, проходит в округе.

Одним из главных атрибутов Дня Победы являются георгиевские ленточки. В Зеленограде их будут раздавать бесплатно:

4 мая 2018 года в 15.00: у 3-го ТЦ, Яблоневая аллея (корп. 317а).

4 мая 2018 года в 16.00: на площади у корп. 401.

7 мая 2018 года в 15.00: у ТЦ «Перекресток» (корп. 900).

7 мая 2018 года в 16.00: у ТЦ «Ольга», Панфиловский проспект (корп. 1104).

8 мая 2018 года в 11.00: у ТЦ «Столица» (корп. 1446).

9 мая 2018 года в 16.00: на Центральной площади.