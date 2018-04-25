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Волжское пароходство открыло навигацию на верхней Волге
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Волжское пароходство открыло навигацию на верхней Волге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судоходная компания «Волжское пароходство» (входит в UCL Holding) открыла навигацию на верхней Волге. Из ворот шлюза Городецкого гидроузла (Нижегородская область) в Череповец и порты Онежского озера вышел караван из четырех теплоходов типа «Волго-Дон» и четырех буксиров-толкачей с секциями. В ближайшую неделю в работу выйдут еще около 40 единиц флота, сообщает пресс-служба пароходства.
Отмечается, что навигация судов Волжского пароходства в 2018 году началась на месяц раньше обычных сроков. На реке Дон (г. Ростов-на-Дону) первые теплоходы пароходства вышли в рейс 2 марта. На Нижней Волге (г. Волжский, Волгоградская область) навигация открылась 1 апреля.
Сообщается, что на реках работают более 60 судов грузового и буксирного флота Волжского пароходства. На сегодняшний день перевезено 400 тыс. тонн различных грузов.
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