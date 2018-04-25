Волжское пароходство открыло навигацию на верхней Волге

Судоходная компания «Волжское пароходство» (входит в UCL Holding) открыла навигацию на верхней Волге. Из ворот шлюза Городецкого гидроузла ( Нижегородская область ) в Череповец и порты Онежского озера вышел караван из четырех теплоходов типа «Волго-Дон» и четырех буксиров-толкачей с секциями. В ближайшую неделю в работу выйдут еще около 40 единиц флота, сообщает пресс-служба пароходства.

Сообщается, что на реках работают более 60 судов грузового и буксирного флота Волжского пароходства. На сегодняшний день перевезено 400 тыс. тонн различных грузов.