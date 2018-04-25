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Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео
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Блогер запустил багет в открытый космос и съел его. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Британский видеоблогер Том Скотт опубликовал ролик, в котором он запустил в космос чесночный багет, а потом съел его, когда хлеб упал на землю. Осуществить отправку еды в стратосферу Скотту помог друг из компании, которая запускает метеорологические шары.
По словам Скотта, идея запустить батон в космос сначала родилась как шутка во время дружеской посиделки. Впрочем, британец довольно быстро понял, что с помощью приятеля из компании Random Aerospace воплотить эту задумку в жизнь будет несложно.
Скотт с другом закрепили чесночный багет на коробке, которую привязали к специальному воздушному шару, применямому в метеорологии.
На коробке установили камеры. В итоге «бандероль» с багетом поднялась на высоту 35 километров. После этого коробка спустилась на Землю, Скотт с приятелем отследили место ее приземления с помощью GPS-датчиков.
После этого британец попробовал багет на вкус.
"Он…ну такой, холодный", — прокомментировал свои ощущения Скотт.
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