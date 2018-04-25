Активы российского владельца игр оказались заморожены из-за США

Запутанная история вышла с санкциями США в отношении России . На днях, Департамент Казначейства Америки заморозил несколько активов, принадлежащих российским олигархам. Сделано это было в связи с предполагаемыми дестабилизирующими действиями России, включая вмешательство на выборах в 2016 году. Одним из таких активов является Renova Group, дочерняя компания Columbus Nova, которая является материнской компанией Daybreak Games.

Олигарх, о котором идет речь, — это Виктор Вексельберг , председатель совета директоров Renova Group, чьи активы на общую сумму от 1,5 до 2 миллиардов долларов были заморожены из-за санкций. Кроме того, заблокированы все банковские счета Renova Group в долларах США.

Что это означает для Columbus Nova и для Daybreak Games не сразу понятно. Некоторые европейские фирмы, имеющие связи с «Ренова» пострадали от санкций, в то время как другие стали общаться с властями, чтобы прояснить некоторые деловые вопросы. Со стороны Daybreak Games ведёт бизнес как обычно. К примеру, сегодня было объявлено, что H1Z1 выйдет на PlayStation 4.

Что делает этот вопрос еще более запутанным, так это тот факт, что Daybreak Games сделала заявление, в котором говорится, что компания не связана с Columbus Nova. «Джейсон Эпштейн, бывший член Columbus Nova, является и всегда был основным владельцем и исполнительным директором компании Daybreak Games, которую он приобрел у Sony в феврале 2015 года», — говорится в заявлении.

Однако, в первоначальном объявлении, сделанном в 2015 году, прямо говорится, что SOE (нынешняя Daybreak Games) была приобретена непосредственно Columbus Nova. Кроме того, публичная информация о г-не Эпштейне гласит, что он прекратил партнерство с Columbus Nova в декабре 2017 года.

Ещё, взглянув на список партнёров Columbus Nova в издании Bloomberg, в настоящее время числится имя Эпштейна. Но неизвестно, является актуальной эта информация или нет.

Второе заявление Daybreak Games гласит: «Нынешний председатель Джейсон Эпштейн, бывший старший управляющий партнер Columbus Nova, приобрел Daybreak, а не сама Columbus Nova. Это различие никогда не исправлялось в прошлом, поэтому мы исправляем его сейчас».