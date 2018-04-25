Ещё
«Швабе»: у внедрения мобильных медкомплексов хорошие перспективы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Швабе»: у внедрения мобильных медкомплексов хорошие перспективы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Развитие мобильной медицины является одной из первостепенных задач, стоящих перед холдингом «Швабе», заявляют в компании.
"В настоящее время развитие мобильной медицины входит в число первоочередных задач здравоохранения. Россия и особенно ее труднодоступные и малонаселенные районы нуждаются в организации высокотехнологичных пунктов медицинской помощи. Со своей стороны холдинг готов применить все ресурсы и новейшие продукты для решения этой задачи. Мы видим хорошие перспективы во внедрении передвижных медицинских комплексов в регионах РФ", — заявил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Как сообщает пресс-служба холдинга, возможности новых мобильных медицинских комплексов, способных работать в удаленных районах страны, «Швабе представил в рамках прошедшей в апреле в Москве деловой программы 9-го Форума регионов России: здравоохранение-2018. По словам Ожгихина, создание мобильных медицинских комплексов откроет жителям отдаленных населенных пунктов постоянный доступ к квалифицированной медпомощи, в том числе к оперативной диагностике онкологии на ранних стадиях.
В пресс-службе уточнили, что производство мобильных медицинских комплексов организовывается в Подмосковье на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла (входит в холдинг „Швабе“).
»У «Швабе» имеется заключенное соглашение о строительстве таких быстровозводимых модульных комплексов. В настоящее время оно реализуется в Приморском крае, где уже в предстоящей перспективе появятся диагностические центры для выявления больных с онкологическими заболеваниями". — сказали в пресс-службе.
Замгенерального директора холдинга также отметил, что не менее важной задачей сегодня является модернизация медучреждений страны и, в частности, замена медтехники старого образца современным высокотехнологичным оборудованием.
"В этом направлении мы уже работаем и готовы активизировать имеющиеся возможности для достижения максимального результата", ‒ сказал Ожгихин.
РИА Новости: последние новости
Декларацию врио главы Кузбасса опубликовали без данных о доходах по ошибке Генштаб рассказал о "странностях" при ударе по "химическим" объектам в САР Сирия детально проанализировала итоги отражения ракетного удара США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах221
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру316
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста34
Минтруд успокоил россиян92
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение