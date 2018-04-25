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Клиент мексиканского магазина задержал вооруженного пистолетом грабителя
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Клиент мексиканского магазина задержал вооруженного пистолетом грабителя 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Неудачное ограбление произошло в мексиканской мясной лавке в Монтерее в понедельник, 23 апреля. Камера наблюдения зафиксировала, как преступник угрожал пистолетом кассиру и требовал отдать всю выручку.
Затем грабитель лишь на секунду отвлекся на выбежавшую на шум работницу, отведя оружие в сторону, и тут же был решительно атакован посетителем магазина. Мужчине удалось вырвать пистолет из рук преступника, после чего обезоруженного любителя легкой наживы поймали и скрутили мясники, подоспевшие на помощь из соседней комнаты.
Полиции, прибывшей на вызов, оставалось лишь надеть на грабителя наручники.
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