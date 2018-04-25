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Минэнерго подтвердило ненадежность российской газовой турбины
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Минэнерго подтвердило ненадежность российской газовой турбины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министерство энергетики признало, что российские разработки по производству газовой турбины большой мощности для электростанций пока оказались ненадежными.
«Турбину мы делаем со времен РАО (РАО «ЕЭС России», перестало работать с 2008 года). Много времени прошло, ничего мы пока не получили надежного, которое может реально работать», — передает слова замминистра энергетики Андрея Черезова РИА «Новости».
Он отметил, что России нужна турбина с максимальной локализацией на территории страны, однако пока говорить о 100-процентной локализации невозможно.
В России сейчас не производятся газовые турбины большой мощности (от 110 МВт и выше). Пока это оборудование импортируется. На двух электростанциях работают семь турбин 110 МВт, произведенные структурами Ростеха, но они не раз критиковались и требуют доработки. Промышленный выпуск этих турбин не ведется.
Напомним, на прошлой неделе Reuters заявило, что прототип газовой турбины российского производства на испытаниях вышел из-под контроля и развалился.
В Ростехе пояснили, что в ходе испытания газотурбинной установки ГТД-110М некоторые ее механизмы действительно вышли из строя, для проекта это не фатально.
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