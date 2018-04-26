Торговлю алкоголем запретят в Иркутске 8 и 9 мая 

Ограничения торговли алкогольной продукцией будут действовать в Иркутске 8 и 9 мая. Полный запрет на продажу алкоголя будет действовать в магазинах, которые расположены вблизи мест проведения массовых праздничных мероприятий в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Запрет коснется магазинов на улицах Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля, Сухэ-Батора, Рабочая, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили, Мухиной, 13а (площадь перед Иркутским городским театром народной драмы), Вампилова 2/2 (мкр. Первомайский), Академика Образцова, 30 (площадь у Локомотивного депо), Новаторов, 3 (площадь у проходных Иркутского авиационного завода филиала ОАО «Корпорация» Иркут»), Розы Люксембург, 215в (торговый центр «ЕвроПарк»), Карла Либкнехта, 245, Байкальская, 247, сквере им. Кирова, бульваре Гагарина, площади на бульваре Постышева, в районе рощи Каштаковская, пер. Спортивный,1 (парк имени Парижской коммуны), сквере по ул. Марии Ульяновой — ул. Красный путь — ул. М. Говорова, сквере по ул. Шахтерская (напротив домов №№1 и 9), ул. Муравьева, 17 (площадка у Дома быта) и проспекте Маршала Жукова, 11.