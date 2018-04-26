Ещё
Торговлю алкоголем запретят в Иркутске 8 и 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговлю алкоголем запретят в Иркутске 8 и 9 мая 

АиФ Иркутск 42 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Ограничения торговли алкогольной продукцией будут действовать в Иркутске 8 и 9 мая. Полный запрет на продажу алкоголя будет действовать в магазинах, которые расположены вблизи мест проведения массовых праздничных мероприятий в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Запрет коснется магазинов на улицах Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля, Сухэ-Батора, Рабочая, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили, Мухиной, 13а (площадь перед Иркутским городским театром народной драмы), Вампилова 2/2 (мкр. Первомайский), Академика Образцова, 30 (площадь у Локомотивного депо), Новаторов, 3 (площадь у проходных Иркутского авиационного завода филиала ОАО «Корпорация» Иркут»), Розы Люксембург, 215в (торговый центр «ЕвроПарк»), Карла Либкнехта, 245, Байкальская, 247, сквере им. Кирова, бульваре Гагарина, площади на бульваре Постышева, в районе рощи Каштаковская, пер. Спортивный,1 (парк имени Парижской коммуны), сквере по ул. Марии Ульяновой — ул. Красный путь — ул. М. Говорова, сквере по ул. Шахтерская (напротив домов №№1 и 9), ул. Муравьева, 17 (площадка у Дома быта) и проспекте Маршала Жукова, 11.
АиФ Иркутск: последние новости
Главврачом Иркутского перинатального центра назначена Оксана Токунова В Японии на олимпийском кимоно появился силуэт Байкала В иркутской колонии заключенный задушил сокамерника полотенцем
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр74
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе265
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35788
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии29
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение