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Зеленоград. Город памяти
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Зеленоград. Город памяти 

Префектура Зеленоградского административного округа 58 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
9 мая. Все, чем будет жить Зеленоград в этот светлый и радостный день на сайтах zelao.mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru  Смотрите репортажи о праздничных мероприятиях города — участвуйте в акции «Зеленоград. Бессмертный полк online».
День Победы. Праздник, который дорог каждому из нас. Потому что в каждой семье нашей страны есть тот, о ком помнят. И берегут бесценные воспоминания, чтобы передать потомкам. Расскажите о своем герое — фронтовике или труженике тыла. 9 мая 2018 года на Центральной площади с 12 до 18 часов будет работать цифровая студия. Видео истории, записанные в ней, станут летописью специальной акции, приуроченной к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — «Зеленоград. Бессмертный полк online» и будут размещены на ресурсах zelao.mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru и в лентах окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru и в социальных сетях.
Заявку на участие можно оставить в форме «обратная связь» на сайте zelao.ru. При себе иметь фотографии героя.
Проект реализуется продакшн-компанией Sk-movie при поддержке Префектуры Зеленоградского АО города Москвы. Партнеры проекта: ТСЖ «МЖК „Зеленоград“, КП » Корпорация развития Зеленограда», НПФ «МТ-Модуль», сеть стоматологических клиник и салонов красоты «Никор-Мед».
Также приглашаем всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» и пройти 9 мая 2018 года по Центральной площади вместе с кадетами округа. Сбор участников в 16.00 возле ТЦ «Савелки» со стороны префектуры.
ВИДЕО
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