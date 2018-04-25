Зеленоград. Город памяти

9 мая. Все, чем будет жить Зеленоград в этот светлый и радостный день на сайтах zelao.mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru Смотрите репортажи о праздничных мероприятиях города — участвуйте в акции «Зеленоград. Бессмертный полк online».

День Победы. Праздник, который дорог каждому из нас. Потому что в каждой семье нашей страны есть тот, о ком помнят. И берегут бесценные воспоминания, чтобы передать потомкам. Расскажите о своем герое — фронтовике или труженике тыла. 9 мая 2018 года на Центральной площади с 12 до 18 часов будет работать цифровая студия. Видео истории, записанные в ней, станут летописью специальной акции, приуроченной к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — «Зеленоград. Бессмертный полк online» и будут размещены на ресурсах zelao.mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru и в лентах окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru и в социальных сетях.

Заявку на участие можно оставить в форме «обратная связь» на сайте zelao.ru. При себе иметь фотографии героя.

Проект реализуется продакшн-компанией Sk-movie при поддержке Префектуры Зеленоградского АО города Москвы . Партнеры проекта: ТСЖ «МЖК „Зеленоград“, КП » Корпорация развития Зеленограда», НПФ «МТ-Модуль», сеть стоматологических клиник и салонов красоты «Никор-Мед».

Также приглашаем всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» и пройти 9 мая 2018 года по Центральной площади вместе с кадетами округа. Сбор участников в 16.00 возле ТЦ «Савелки» со стороны префектуры.

ВИДЕО