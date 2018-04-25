ВТБ: Внедрение сервиса по снятию наличных с карт в кассах может осложнить работу продуктовых магазинов 

Такое мнение выразил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Сроки запуска сервиса по снятию наличных с карт через терминалы на кассах магазинов пока не определены. Сложность здесь не столько техническая. Прежде всего, это будет осложнять работу магазинов, их показатели по времени обслуживания, в частности, по продуктовым магазинам. Для торговых сетей это не профильный продукт, и здесь нужно соблюсти баланс интересов. Думаю, будет проще организовать этот сервис с магазинами промтоваров. Но здесь также сроков пока конкретных нет. Сейчас эта идея в стадии тестирования и обсуждения», — пояснил А. Печатников.
Ранее СМИ со ссылкой на президента Сбербанка Германа Грефа сообщали, что банк намерен внедрить технологию по снятию наличных на кассах магазинов в 2018 г. Банк ВТБ также подтвердил участие в тестировании подобного проекта. Кроме этого, в проекте участвует банк «Русский стандарт».