ВТБ: Внедрение сервиса по снятию наличных с карт в кассах может осложнить работу продуктовых магазинов

Такое мнение выразил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Сроки запуска сервиса по снятию наличных с карт через терминалы на кассах магазинов пока не определены. Сложность здесь не столько техническая. Прежде всего, это будет осложнять работу магазинов, их показатели по времени обслуживания, в частности, по продуктовым магазинам. Для торговых сетей это не профильный продукт, и здесь нужно соблюсти баланс интересов. Думаю, будет проще организовать этот сервис с магазинами промтоваров. Но здесь также сроков пока конкретных нет. Сейчас эта идея в стадии тестирования и обсуждения», — пояснил А. Печатников.