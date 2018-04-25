Консервация Ротонды в Воронеже начнётся до конца 2018 года 

Сейчас ведётся экспертиза памятника. Работы по консервации одного из главных символов боёв за Воронеж — Ротонды — начнут до конца 2018 года. Сейчас ведётся подготовка проектной документации и экспертиза памятника, сообщил «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова в среду, 25 апреля. Завершить работы по консервации планируется к 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По предварительно плану, сохранившиеся бетонные конструкции памятника (колонны, остатки перекрытий и купола) очистят и укрепят дополнительными стяжками, после их обработают гидрофобными составами для предотвращения дальнейшего разрушения. Часть опасных для посетителей подвалов под Ротондой планируют засыпать песком, а некоторые из них могут стать музеем. Стоимость всех вышеперечисленных работ оценивается в 3 млн рублей. Во сколько точно обойдется проект, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что консервация Ротонды, находящейся на балансе у городского музея-диорамы, начнётся весной-летом 2018 года. Ротонда находится недалеко от пересечения улиц Бурденко и Транспортной. Это здание Воронежской областной клинической больницы 1930-х годов, разрушенное во время битвы за Воронеж и не восстановленное как память о Великой Отечественной войне. Является памятником истории регионального значения. В Воронеже уже были попытки сохранить Ротонду. Ещё в середине 1960-х городской совет предпринял попытку решить эту проблему, но денег на памятник так и не нашлось. Никаких действий по сохранению памятника не принималось, и в итоге в феврале 2008 года купол Ротонды обрушился. С просьбой сохранить памятник к министру культуры обратился депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, памятник необходимо сохранить в текущем виде, как назидание об ужасах войны, а также сделать открытым для посещения. Дарья Крымова