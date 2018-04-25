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Мосгордума продолжит работу с омбудсменом в интересах москвичей, заявил Шапошников
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Мосгордума продолжит работу с омбудсменом в интересах москвичей, заявил Шапошников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Число положительных решений по обращениям москвичей, поступивших в прошлом году на рассмотрение в аппарат уполномоченного по правам человека в городе Москве, увеличилось почти на 25% по сравнению с 2016 годом, отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщает пресс-служба столичного парламента.
Комментируя прозвучавший в Мосгордуме доклад уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой об итогах деятельности за 2017 год, политик заявил, что факт повышения количества исполненных обращений говорит о внимательном отношении к людям, продуктивной и конструктивной работе уполномоченного по правам человека в интересах людей, которую омбудсмен проводит вместе с городскими органами власти, правоохранителями и прокуратурой.
«В докладе уполномоченного по правам человека проведён обширный анализ соблюдения прав человека в различных сферах жизнедеятельности. Мы тщательно проанализировали доклад ещё на стадии его обсуждения в профильной комиссии, — отметил Шапошников. — Важно, что уполномоченному доверяют, поскольку в кратчайшие сроки решаются самые актуальные вопросы, с которыми обращаются граждане».
Депутат обратил особое внимание на вопрос соблюдения жилищных прав москвичей после стартовавшей программы реновации в городе.
«Аппарат уполномоченного по правам человека в городе Москве активно подключился к работе Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, была создана горячая линия, вёлся личный приём. В свою очередь, мы законодательно обеспечили соблюдение прав москвичей, участвующих в программе», — рассказал о проделанной работе законодатель.
Шапошников отметил, что столичные парламентарии продолжат работать над каждым из поставленных омбудсменом вопросов и находить правовые пути решения.
Спикер Мосгордумы подтвердил, что городской парламент будет повышать степень взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в работе над совершенствованием столичного законодательства, а также выступать с федеральными законодательными инициативами.
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