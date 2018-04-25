9 Мая 2018 в Бердске — программа празднования

С 11.00 на время следования колонны «Бессмертного полка» будет перекрыто движение на отрезке улицы Ленина от ул. Горького до ул. Спортивная.

Основные торжества развернутся непосредственно в День Победы, 9 Мая, поэтому с них мы и начнем. Ниже — все самое интересное, что будет происходить накануне Дня Победы — 7-8 мая.

9 Мая: парад, салют, «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»

В 9.30 в Преображенском Кафедральном Соборе состоится Панихида о всех погибших воинах.

В 10.00 на железнодорожном вокзале состоится торжественная программа «Пять шагов к Победе». Отъезжающих бердчан и гостей города будут провожать песнями военных лет коллективы детской музыкальной школы.

В 10.30 на площади Горького состоится праздничный парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС . Ожидается, что в параде примут участие военнослужащие 41-й общевойсковой Краснознаменной армии. Эта военная часть является наследницей 41-й армии периода Великой Отечественной войны.

В 11.00 — «Бессмертный полк». Построение на площади Горького с 10.30, затем «Бессмертный полк» отправится по улице Ленина до Мемориала Славы. Как участвовать в шествии, читайте в материале «Бессмертный полк» 2018 в Бердске : время и место сбора».

В 11.00 на Мемориале Славы пройдет акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздадут георгиевские ленточки, расскажут о ее значении и о том, как ее правильно носить.

С 11.00 до 13.00 в парке Победы состоится традиционная акция «Победный привал». Бердчане совместно с музыкальными коллективами города смогут спеть песни военных лет под баян или гармонь; будет работать полевая кухня, разбиты палатки.

В 12.00 — Час памяти на Мемориале Славы. Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Завершится митинг возложением цветов к Вечному огню.

С 15.00 на площади Горького будет организован показ фильмов о Великой Отечественной войне.

С 15.00 в городском парке культуры и отдыха начнут свою работу концертные площадки.

В 17.00 в городском парке будет организована выставка-ярмарка изделий ручной работы «Победный май».

В 17.00 стартует праздничная программа с участием коллективов города на площади Горького. В это же время начнется праздничный концерт на площадке у ДК «Родина».

В 19.00 — На площади Горького вечерняя праздничная программа.

22.00 — на площади Горького Победный салют.

Торжества 7-8 мая: Свеча памяти, легкоатлетический забег, флешмоб.

7 мая в 16.00 в ДК «Родина» состоится городское торжественное мероприятие, посвященное 9 Мая.

8 мая В 14.30 на площадке у здания Управления образования (Горького, 7) состоится сразу несколько молодежных акций:

— «Слова о войне и Победе»: в формате «открытого микрофона» прохожим предложат прочесть тематические стихи, прозу, спеть песню или просто сказать что-то от себя;

— международная акция «Рекорд Победы». Все желающие смогут отжаться «за Победу». Общая сумма отжиманий должна быть равна количеству прожитых мирных лет;

— интерактивная игра «Война глазами поколений»: все желающие могут принять участие в викторине и получить свидетельство об участии.

В 15.30 на площади Горького — всероссийский флешмоб «Песня Победы», все желающие одновременно хором исполнят песню «День Победы».

В 15.30 на площади Горького пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня победы «Беги в честь Победы»! К участию приглашаются команды школ, ссузов, предприятий и организаций города.

В 22.00 на Мемориале Славы традиционная акция «Свеча Памяти». Лучше прийти со своей свечой и пластиковым стаканчиком, поскольку опыт последних лет показывает, что число участников акции всегда превышает ожидаемое организаторами.

8 и 9 мая после окончания акции «Свеча памяти» и после победного салюта будут организованы дополнительные рейсы муниципального транспорта.

Факт: 50 участников Великой Отечественной войны сегодня живут в Бердске.