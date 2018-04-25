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Технический флот «Мосводостока» приступил к уборке рек в столице
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Технический флот «Мосводостока» приступил к уборке рек в столице 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Начиная с этой недели суда-уборщики «Мосводостока» будут очищать акваторию рек Москвы от постороннего мусора, сообщил журналистам в среду руководитель группы эксплуатации гидротехнических сооружений ГУП «Мосводосток» Владимир Лапенков.
«Эти суда удаляют пятна с поверхности акватории, собирают мусор с поверхности воды. Весной самый основной мусор, который идет, это с таянием льда с берегов смывается в реку неорганический мусор, ветви. В день такие суда собирают 30-40 кубометров мусора», — сказал Лапенков.
Суда убирают акваторию при помощи специального ковша, который собирает с поверхности воды мусор и укладывает его в контейнер. Также на судне есть специальный гидроманипулятор, предназначенный для подъема больших грузов — таких как, например, бревна.
Пик сбора мусора приходится на жаркие дни лета. В эти дни из воды извлекают множество пластиковых бутылок, сказал один из капитанов судов-уборщиков. Своей самой запоминающейся находкой за 39 лет работы он назвал выловленный из воды чемодан, в котором находился распиленный маленький сейф.
Уборка рек производится семь дней в неделю по 12 часов. В частности, на Москве-реке курсируют два судна-уборщика. Флотилия будет патрулировать реку вплоть до ее замерзания. Патрулирование ведется на всей акватории Москвы-реки — от Бесединского автомобильного моста до Карамышевской набережной — это более 60 километров водной глади.
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