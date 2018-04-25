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Предприятия миллиардера Струкова и его партнера заплатят за гибель сотрудницы
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Предприятия миллиардера Струкова и его партнера заплатят за гибель сотрудницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
С иском в Коркинский городской суд обратился местный житель, мать которого погибла на рабочем месте. Несчастный случай произошел с сотрудницей лаборатории Тимофеевского каменного карьера, которая располагалась на территории Коркинсокго угольного карьера. Последний до недавнего времени эксплуатировался Челябинской угольной компанией владельца Группы компаний «Южуралзолото», вице-спикера законодательного собрания Челябинской области, миллиардера из списка Forbes Константина Струкова.
Как сообщила «ФедераПресс» консультант Коркинского городского суда Любовь Швец, 16 марта 2018 года было принято решение о частичном удовлетворении иска сына погибшей в лаборатории женщины. «С „Челябинской угольной компании“ и „Тимофеевского каменного карьера взыскано по 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку ни одна из сторон решение не оспорила, оно вступило в законную силу“, — рассказала Швец.
Изначально, по данным суда, мужчина требовал выплатить ему по одному миллиону рублей от каждой компании. Отмечается, что несчастный случай произошел в лаборатории, где женщина работала много лет. Она задохнулась, поскольку поблизости были нарушены требования техники безопасности, и опасный газ проник в кабинет.
Напомним, Коркинский угольный разрез с ноября 2017 года не функционирует. При этом в нем регулярно происходят возгорания. Обязанности по ликвидации карьера Константин Струков переложил на Русскую медную компанию, которая планирует засыпать объект хвостами будущего Томинского горно-обогатительного комбината.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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