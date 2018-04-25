Предприятия миллиардера Струкова и его партнера заплатят за гибель сотрудницы

Как сообщила «ФедераПресс» консультант Коркинского городского суда Любовь Швец, 16 марта 2018 года было принято решение о частичном удовлетворении иска сына погибшей в лаборатории женщины. «С „Челябинской угольной компании“ и „Тимофеевского каменного карьера взыскано по 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку ни одна из сторон решение не оспорила, оно вступило в законную силу“, — рассказала Швец.

Изначально, по данным суда, мужчина требовал выплатить ему по одному миллиону рублей от каждой компании. Отмечается, что несчастный случай произошел в лаборатории, где женщина работала много лет. Она задохнулась, поскольку поблизости были нарушены требования техники безопасности, и опасный газ проник в кабинет.