В столице началась подготовка к акции «Бессмертный полк»

Мэр Москвы Сергей Собянин через Twitter напомнил гражданам о том, что в офисах «Мои документы» проходит проект «Бессмертный полк».

«Напоминаю, что в офисах «Мои документы» полным ходом идет проект «Бессмертный Полк». Можно прийти в любой МФЦ, чтобы отсканировать фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти. Также в МФЦ можно заказать портрет участника войны — родственника или знакомого», — написал Сергей Собянин.

Правительство Москвы уже получило уведомление от общественного движения «Волонтеры Победы» о проведении шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В документе, поданном столичный властям, добровольцы отмечают цели шествия: оно направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла.

Руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова отметила, что для волонтеров, «Бессмертный полк» — это самое дорогое и ответственное мероприятие. Здесь, в Москве, в прошлом году в организации шествия участвовали 2,5 тыс. добровольцев. В этом году цифра такая же, хотя желающих становится все больше.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» проходит с 2007 года. В первый раз в Томске местные жители в День Победы вышли на улицы города с фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Участниками торжественного шествия тогда стали более шести тысяч томичей. А в 2015 году в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие уже около 12 миллионов человек. В прошлом году с фотопортретами своих родственников-ветеранов вышло в два раза больше участников — около 24 миллионов человек, а сама акция прошла уже в 50 странах. В Москве участниками прошлогоднего торжественного шествия стали более 700 тысяч человек. Москвичи и гости столицы пронесли тогда более миллиона портретов защитников Родины. В этом году в акции предположительно примут участие около миллиона человек.