Ещё
В столице началась подготовка к акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице началась подготовка к акции «Бессмертный полк» 

Управа района Теплый Стан 53 минуты назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Мэр Москвы Сергей Собянин через Twitter напомнил гражданам о том, что в офисах «Мои документы» проходит проект «Бессмертный полк».
«Напоминаю, что в офисах «Мои документы» полным ходом идет проект «Бессмертный Полк». Можно прийти в любой МФЦ, чтобы отсканировать фото и письма участников Великой Отечественной войны для электронной книги памяти. Также в МФЦ можно заказать портрет участника войны — родственника или знакомого», — написал Сергей Собянин.
Правительство Москвы уже получило уведомление от общественного движения «Волонтеры Победы» о проведении шествия «Бессмертного полка» 9 мая. В документе, поданном столичный властям, добровольцы отмечают цели шествия: оно направлено на увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла.
Руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова отметила, что для волонтеров, «Бессмертный полк» — это самое дорогое и ответственное мероприятие. Здесь, в Москве, в прошлом году в организации шествия участвовали 2,5 тыс. добровольцев. В этом году цифра такая же, хотя желающих становится все больше.
Напомним, что акция «Бессмертный полк» проходит с 2007 года. В первый раз в Томске местные жители в День Победы вышли на улицы города с фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Участниками торжественного шествия тогда стали более шести тысяч томичей. А в 2015 году в акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие уже около 12 миллионов человек. В прошлом году с фотопортретами своих родственников-ветеранов вышло в два раза больше участников — около 24 миллионов человек, а сама акция прошла уже в 50 странах. В Москве участниками прошлогоднего торжественного шествия стали более 700 тысяч человек. Москвичи и гости столицы пронесли тогда более миллиона портретов защитников Родины. В этом году в акции предположительно примут участие около миллиона человек.
Управа района Теплый Стан: последние новости
В управе Теплого Стана состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних Учащиеся «Самбо-70» побывали в гостях у полицейских Глава управы Теплого Стана провел плановую встречу с жителями района
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах221
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру316
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста34
Минтруд успокоил россиян92
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение