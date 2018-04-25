Швейцария намерена оставить взаимные обязательства с Британией после Brexit

Вопрос о взаимодействии двух государств после реализации Brexit обсуждался в среду в ходе заседания Федерального Совета (правительства). В ходе него подчеркивалось, что выход Великобритании из ЕС , который должен состояться 29 марта 2019 года, будет иметь последствия для Швейцарии, пояснили в МИД.

Сейчас взаимодействие двух стран осуществляется на основе двусторонних документов, подписанных Швейцарией и Евросоюзом, которые после Brexit подлежат пересмотру. Для сохранения существующей юридической базы Берн в октябре 2016 года представил стратегию под названием «Mind the gap», которая была пересмотрена после недавнего соглашения Великобритании и ЕС о транзитном периоде, добавили в ведомстве.

"Во время этого транзитного периода между ЕС и Великобританией действующие права и обязанности будут также соблюдаться в отношении взаимодействия Швейцарии и Великобритании. Параллельно Федеральный Совет продолжает внимательно следить за переговорами по Brexit между ЕС и Великобританией, проводя подготовку к различным возможным сценариям", — говорится в заявлении швейцарского МИД.

Как отмечается, Федеральный Совет остается приверженным долгосрочному сохранению юридической базы взаимоотношений с Лондоном «даже после окончания фазы транзитного периода 31 декабря 2020 года».

Переговоры о «разводе» ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.