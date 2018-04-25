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Эксперт: ПРО Сирии ответит на каждое заявление Трампа об «умных ракетах»
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Эксперт: ПРО Сирии ответит на каждое заявление Трампа об «умных ракетах» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На каждое заявление президента США Дональда Трампа о его «умных ракетах» у сирийских ПВО найдется свой ответ в виде зенитно-ракетного комплекса, что было продемонстрировано в Сирии 14 апреля, сказал РИА Новости член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил журналистам, что российские специалисты обнаружили следы попаданий 22 ракет во время удара США и их союзников по объектам в Сирии из 105, заявленных американскими военными.
"Ракеты могут быть «умными», но системы ПВО могут быть эффективными, поэтому на каждую «хитрую» ракету найдется зенитноуправляемая ракета, что и продемонстрировала прекрасная профессиональная выучка сирийских зенитчиков. В заявлениях Трампа много пиара, на каждый твит Трампа с его «умными ракетами» найдется зенитно-ракетный комплекс, который такую ракету собьет. Случай в Сирии это наглядно продемонстрировал", — сказал Коротченко.
По его словам, техника была прекрасно подготовлена, заранее отработаны все режимы, произведено боевое слаживание расчетов, поэтому эффективность действий сирийских ПВО абсолютно не подлежит какому-либо сомнению.
"Это большой успех, в том числе российских технических специалистов, наших военных, которые учили сирийцев, тренировали их, осуществляли боевое слаживание, и в конечном итоге сирийское ПВО продемонстрировало блестящий вариант боевой работы", — отметил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков высказал РИА Новости мнение, что низкая эффективность бомбардировки Сирии США и их союзниками объясняется отказом военной составляющей системы GPS.
"Средством коррекции полета по траектории является эта система. Она позволяет перенацеливать при полете по траектории по местности. Скорее всего, речь идет о том, что была нарушена работа этой системы. Высказываю такое предложение", — сказал Сивков.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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