За руины на Северной пока ответит управляющая компания

Главный жилищный инспектор области Сергей Шахрай рассказал, что прокуратура региона обязала его ведомство проверить состояние многоквартирного дома №37а, расположенного в областной столице на улице Северной.

Об этом доме «ТВ-МИГ» сообщал в своих публикациях «В ожидании квартир жители Северной живут в руинах» и «Трешка есть, но надо доплатить».

Напомню, что жители этого дома написали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину , которое «спустилось» до низов Областной прокуратуры . Надзорный орган в свою очередь, посмотрев публикации «ТВ-МИГ», обязал главную жилищную инспекцию региона разобраться с этим вопросом.

Сергей Шахрай доложил, что работа инспекцией проведена и на управляющую компанию «Жилищник-Центр», которая запустила дом, составлен административный протокол. Штрафные санкции предусматриваются от 250 до 300 тысяч рублей. Суд вынес решение и наказал управляющую компанию по максимуму.

«За последние три года и жители этого дома к нам не обращались. Все привыкли сначала писать президенту, оттуда их обращение спустят в администрацию президента , потом в прокуратуру, затем письмо отправится в местную прокуратуру и только потом уже, может быть, областные прокуроры отправят это письмо в инспекцию. Да, мы знаем, что дом находится в аварийном состоянии. Капитальный ремонт там делать бесполезно. Надо понять сейчас, куда отправить жильцов и согласятся ли они переехать в маневренный фонд до момента их расселения. Кстати, что касается расселения, это компетенция администрации города. Она должна решать, почему застройщик не предоставляет новое жилье людям. Конечно, по вашему обращению мы еще раз выйдем на место. Составим протоколы и накажем управляющую компанию и внесем представление главе администрации города и его привлечем тоже. Из плюсов могу сказать, что в следующем году мы получим деньги из федерации на окончательное переселение людей из аварийного жилья по федеральной программе. До 2024 года все жители у нас должны быть переселены. По улице Северной 37а, давайте еще раз разберемся. Примем от вас официальный запрос по этой теме и вам ответим на редакционную почту», — добавил Сергей Шахрай.

Жительница многострадального дома Наталья Касаткина подтвердила нам эту информацию, написав в личном письме:

«Благодаря вам, в доме, хотя бы, начали делать ремонт. Хоть какие-то сдвиги пошли, а управляющую компанию оштрафовали. Спасибо вам», — сообщила Наталья в одном из мессенджеров нашему корреспонденту.