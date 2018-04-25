В Новосибирской области планируется построить заводы по производству биоэтанола и крахмала 

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Два новых предприятия по глубокой переработке зерна планируется построить в Новосибирской области — они рассчитаны на 250 тыс. тонн переработки в год, сообщил в среду журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске и. о. министра сельского хозяйства Евгений Лещенко. Предприятия будут производить в том числе биоэтанол и крахмал.
"У нас есть на ближайшую перспективу проекты строительства заводов по глубокой переработке зерна. Один предполагается строить в Барабинске, другой в Карасуке. Общий объем переработки — 250 тыс. тонн в год", — сказал Лещенко.
Как пояснил ТАСС и. о. министра, заводы будут производить биоэтанол, высокобелковые корма и крахмал. Сроки ввода в эксплуатацию пока не уточняются.
Как сообщалось ранее, в 2017 году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай — более 3 млн тонн зерновых, и столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам. По данным регионального Минсельхоза, на экспорт вывезено 245 тыс. тонн зерна — в 18 раз больше, чем в прошлом году.