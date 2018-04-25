В Новосибирской области планируется построить заводы по производству биоэтанола и крахмала

НОВОСИБИРСК , 25 апреля. / ТАСС /. Два новых предприятия по глубокой переработке зерна планируется построить в Новосибирской области — они рассчитаны на 250 тыс. тонн переработки в год, сообщил в среду журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске и. о. министра сельского хозяйства Евгений Лещенко. Предприятия будут производить в том числе биоэтанол и крахмал.

"У нас есть на ближайшую перспективу проекты строительства заводов по глубокой переработке зерна. Один предполагается строить в Барабинске , другой в Карасуке. Общий объем переработки — 250 тыс. тонн в год", — сказал Лещенко.

Как пояснил ТАСС и. о. министра, заводы будут производить биоэтанол, высокобелковые корма и крахмал. Сроки ввода в эксплуатацию пока не уточняются.