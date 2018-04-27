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Новосибирская область может перерабатывать треть производимого в регионе зерна
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Новосибирская область может перерабатывать треть производимого в регионе зерна 

ТАСС 50 минут назад
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Новосибирская область должна усилить переработку зерна — это поможет решить проблему его транспортировки, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Андрей Травников. По его мнению, в регионе можно оставлять 1 млн т зерна.
"Не нужно забывать, что упущена внутренняя переработка. С досадой говорю: сегодня мы завозим макароны из соседних областей. Собственная переработка зерновых недостаточна. Считаю, миллион тонн можно оставлять в области, использовать в пределах региона", — сказал Травников.
Он добавил, что экспорт готовой продукции выгодней, чем транспортировка сырья. «Экспорт готовых продуктов во всех смыслах выгоднее. Одно дело — везти зерно в уникальных вагонах-зерновозах, которые больше ни для чего не используются, другое — транспортировать продукты питания в универсальном подвижном составе», — отметил Травников.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области планируется построить два завода для глубокой переработки зерна — производства высокобелковых кормов, биоэтанола и крахмала — общей мощностью 250 тыс. т в год.
Аграрии Новосибирской области в 2017 году собрали рекордный урожай — более 3 млн т зерна, и столкнулись с трудностями при его вывозе на экспорт из-за больших объемов продукции и нехватки транспорта. В декабре 2017 года вступило в силу постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам. По данным регионального минсельхоза, на экспорт вывезено 245 тыс. т зерна — в 18 раз больше, чем в прошлом году.
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