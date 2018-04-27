Новосибирская область может перерабатывать треть производимого в регионе зерна

"Не нужно забывать, что упущена внутренняя переработка. С досадой говорю: сегодня мы завозим макароны из соседних областей. Собственная переработка зерновых недостаточна. Считаю, миллион тонн можно оставлять в области, использовать в пределах региона", — сказал Травников.

Он добавил, что экспорт готовой продукции выгодней, чем транспортировка сырья. «Экспорт готовых продуктов во всех смыслах выгоднее. Одно дело — везти зерно в уникальных вагонах-зерновозах, которые больше ни для чего не используются, другое — транспортировать продукты питания в универсальном подвижном составе», — отметил Травников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области планируется построить два завода для глубокой переработки зерна — производства высокобелковых кормов, биоэтанола и крахмала — общей мощностью 250 тыс. т в год.