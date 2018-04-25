Зеленоградский ESMART Token защищает истории семей вплоть до 1926 года 

Группа Компаний ISBC совместно с компанией «ЭЛВИС-ПЛЮС» приняла участие в создании «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС) для ФНС России. Новая информационная система призвана оцифровать данные российских ЗАГСов. Она будет защищать данные по всем актам гражданского состояния, зарегистрированным с 1926 года.
Одной из ключевых задач, поставленных ФНС России перед российскими разработчиками систем информационной безопасности в 2017 году, стало создание «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». Требовалось обеспечить централизованную обработку, хранение и доступ к данным с использованием облачных технологий и VDI с высокой степенью защищенности. Для этого компания «ЭЛВИС-ПЛЮС» разработала новый продукт — АПК «ЗАСТАВА-ТК». Решение реализует концепцию универсального рабочего места для государственных и корпоративных компьютерных сетей, в которых требуется обеспечить централизованную обработку, хранение и доступ к данным с использованием облачных технологий и VDI с высокой степенью защищенности.
Результатом проекта стало создание единой облачной среды, объединившей все органы ЗАГС страны. ФНС России организована закупка и поставка 15 000 аппаратно-программных комплексов. Все уполномоченные сотрудники подключены к инфраструктуре Реестра и, после подтверждения доступа с помощью ESMART Token ГОСТ, оказывают государственные услуги в режиме онлайн.