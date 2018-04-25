Зеленоградский ESMART Token защищает истории семей вплоть до 1926 года

Группа Компаний ISBC совместно с компанией «ЭЛВИС-ПЛЮС» приняла участие в создании «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС) для ФНС России . Новая информационная система призвана оцифровать данные российских ЗАГСов. Она будет защищать данные по всем актам гражданского состояния, зарегистрированным с 1926 года.

Одной из ключевых задач, поставленных ФНС России перед российскими разработчиками систем информационной безопасности в 2017 году, стало создание «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». Требовалось обеспечить централизованную обработку, хранение и доступ к данным с использованием облачных технологий и VDI с высокой степенью защищенности. Для этого компания «ЭЛВИС-ПЛЮС» разработала новый продукт — АПК «ЗАСТАВА-ТК». Решение реализует концепцию универсального рабочего места для государственных и корпоративных компьютерных сетей, в которых требуется обеспечить централизованную обработку, хранение и доступ к данным с использованием облачных технологий и VDI с высокой степенью защищенности.

Результатом проекта стало создание единой облачной среды, объединившей все органы ЗАГС страны. ФНС России организована закупка и поставка 15 000 аппаратно-программных комплексов. Все уполномоченные сотрудники подключены к инфраструктуре Реестра и, после подтверждения доступа с помощью ESMART Token ГОСТ, оказывают государственные услуги в режиме онлайн.