Желание водить авто побудило югорчанина выплатить алименты на полмиллиона

Судебный пристав из Лянтора взыскал более 500 тысяч рублей с отца, отказывающегося платить алименты, и выписал ему ограничение на управление транспортом.

Биологический отец на протяжении 8 лет отказывался отправлять деньги на содержание своего ребёнка. Пока мужчина уклонялся от своего родительского долга перед ребёнком, накопилась приличная сумма в размере 516 000 рулей, — сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО — Югре

За это время мужчина был трижды привлечён к уголовной ответственности в 2012, 2015 и 2017 годах.

После 8 месяцев исправительных работ, назначенных судом, мужчина решил официально утроиться на работу таксистом, но не смог этого сделать из-за ранее наложенного ограничения на управление транспортным средством.

Желание вернуться за руль было столь велико, что мужчина погасил долг перед своим ребёнком в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.