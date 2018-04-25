Муравленковских школьников сводили в СИЗО. Чтобы неповадно было

Муравленко полицейские организовали школьникам экскурсию в изолятор временного содержания.

Перед посещением закрытого спецучреждения группу ребят из 10 учащихся ознакомили с правилами нахождения в изоляторе и попросили сдать средства связи. Затем начальник изолятора временного содержания капитан полиции Евгений Бибиков рассказал подросткам о функциях изолятора, о том, кто в нем содержится, на каких условиях, и о том, что раньше ИВС назывался камерой предварительного заключения, сокращенно КПЗ.

Школьники смогли увидеть камеру для задержанных лиц, прогулочный дворик, следственный кабинет, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО

Во время посещения подростки поинтересовались, за какие правонарушения и преступления граждан задерживает полиция, чем и как часто кормят заключенных под стражей, с какого возраста подростков начинают привлекать к ответственности, а также как часто несовершеннолетние попадают в изолятор?

После посещения изолятора временного содержания ребята сделали однозначный вывод — закон нарушать не стоит. Мероприятие провели в рамках акции «Правовая пропаганда».