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Муравленковских школьников сводили в СИЗО. Чтобы неповадно было
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Муравленковских школьников сводили в СИЗО. Чтобы неповадно было 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Муравленко полицейские организовали школьникам экскурсию в изолятор временного содержания.
Перед посещением закрытого спецучреждения группу ребят из 10 учащихся ознакомили с правилами нахождения в изоляторе и попросили сдать средства связи. Затем начальник изолятора временного содержания капитан полиции Евгений Бибиков рассказал подросткам о функциях изолятора, о том, кто в нем содержится, на каких условиях, и о том, что раньше ИВС назывался камерой предварительного заключения, сокращенно КПЗ.
Школьники смогли увидеть камеру для задержанных лиц, прогулочный дворик, следственный кабинет, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Во время посещения подростки поинтересовались, за какие правонарушения и преступления граждан задерживает полиция, чем и как часто кормят заключенных под стражей, с какого возраста подростков начинают привлекать к ответственности, а также как часто несовершеннолетние попадают в изолятор?
После посещения изолятора временного содержания ребята сделали однозначный вывод — закон нарушать не стоит. Мероприятие провели в рамках акции «Правовая пропаганда».
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