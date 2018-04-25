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Жасмин показала трогательные фото младшего сына и поздравила его с двухлетием
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Жасмин показала трогательные фото младшего сына и поздравила его с двухлетием 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Муж певицы Жасмин Илан Шор продолжает находиться под следствием. Напомним, что его обвиняют в финансовых махинациях. Летом прошлого года политика приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Из-за произошедшего артистка вынуждена одна заботиться о детях. У нее есть сын Михаил от первого брака, а также дочь Маргарита и сын Мирон от Илана. Пока ей легко удается заниматься творчеством и уделять внимание малышам.
Сегодня младшему наследнику Жасмин исполнилось два года. Она с нежностью обратилась к нему в соцсетях. «Расти, мой ненаглядный малыш, таким же большим, как старший брат, таким же умным, как папа, здоровым, красивым и, самое главное, расти счастливым, мой солнечный лучик!», — написала певица. Она также опубликовала несколько снимков с подросшим именинником. На первом фото Мирон облачен в джинсы и белую рубашку с бабочкой. На другом снимке его обнимает сестра в розовом платье-принцессы.
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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик растет копией своей знаменитой мамы. Напомним, что в феврале Маргарите исполнилось шесть лет. Тогда артистка устроила роскошный праздник в честь ее дня рождения. Тогда комнату девочки украсили шарами и цветами. Вероятно сегодня Мирона тоже ждет множество сюрпризов.
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