Россвязь планирует завершить процесс акционирования РСВО до конца года

Федеральное агентство связи (Россвязь) планирует завершить процесс акционирования ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) до конца 2018 г. Об этом сообщил журналистам руководитель Россвязи Олег Духовницкий.

«В этом году планируем завершить акционирование РСВО, в том числе путем присоединения ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» (ФГБУ Центр МИР ИТ).

Он подчеркнул, что 100% акций новой компании будут принадлежать государству.