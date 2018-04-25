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Россвязь планирует завершить процесс акционирования РСВО до конца года
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Россвязь планирует завершить процесс акционирования РСВО до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральное агентство связи (Россвязь) планирует завершить процесс акционирования ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) до конца 2018 г. Об этом сообщил журналистам руководитель Россвязи Олег Духовницкий.
«В этом году планируем завершить акционирование РСВО, в том числе путем присоединения ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» (ФГБУ Центр МИР ИТ).
Будем создавать достаточно крупное предприятие, территориально распределенное в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Симферополе и теперь уже в Сочи», — сказал О. Духовницкий.
Он подчеркнул, что 100% акций новой компании будут принадлежать государству.
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